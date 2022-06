90 mq di felicità in mezzo alla natura

Oggi vi portiamo a scoprire una casa che ha permesso la realizzazione di uno stile di vita alternativo, lontano da tutto, al riparo dal caos della città. Questa residenza in legno, infatti, è immersa nel verde, in un bosco, un luogo in cui è davvero impossibile non rilassarsi! Se però avete in mente una tipica e banale costruzione prefabbricata o la classica casa in legno vecchio stile, nel verde, toglietevela dalla testa! Qui, anche se c'è un ritorno alla semplicità e alla vita nella natura, c'è anche un'attenzione particolare al design. I muri in legno sono caratterizzati da grande vetrate, tanto per cominciare. Ad ogni modo la cosa migliore è visitare la casa e scoprire tutte le peculiarità di questo progetto realizzato dall'impresa edile WOODY-HOLZHAUS!