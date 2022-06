Dal buio alla luce: storia di un appartamento comune

Quando trascorriamo ogni giorno all'interno di una casa, rischiamo di finire col darla per scontata e quindi lasciarla lentamente cadere nell'abbandono, non darle la cura necessaria. Con il tempo poi ci si rende conto che l'ambiente in cui viviamo non ci rispecchia più, che il suo stile è superato e che c'è bisogno di un rinnovamento. È quello che è accaduto in questa casa in Giappone. Difficile immaginarla nel suo periodo di splendore, al momento dell'inizio dei lavori era buia e completamente trasandata. Gli esperti in ristrutturazioni e restauro dello studio FRCHIS ne hanno fatto una residenza moderna, dal look fresco e molto accogliente. Andiamo a vedere come!