Da vecchio seminterrato a luminoso appartamento

La piccola storia a lieto fine del nostro Prima & Dopo di oggi riguarda un piano seminterrato progettato più di 100 anni fa e ripetutamente riadattato per soddisfare una varietà di funzioni diverse.

Come risultato la casa ha accumulato nel corso del tempo un numero considerevole di partizioni inutili, passaggi labirintici, e stanze buie. Grazie agli esperti di Wirth Architects, il potenziale di questo luogo rimasto da lungo tempo in disuso è stato svelato. Utilizzando un approccio globale, gli architetti sono riusciti a creare un design molto funzionale e sono stati a loro volta premiati in Germania con il Better Living Design Award, un riconoscimento per il design altamente distinto.