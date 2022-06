Stencil per il muro: come rendere affascinante tutta la casa!

Se volete abbellire le pareti della vostra casa senza spendere troppo e senza dovervi necessariamente rivolgere a degli esperti, la soluzione più semplice ed economica che potete scegliere è quella di utilizzare degli stencil per il muro! La tecnica dello stencil è infatti una tecnica pittorica molto facile da realizzare e anche molto economica, in quanto, per creare uno stencil per il muro, sono necessari solo un foglio di carta, delle forbici, della vernice e molta pazienza! Lo stencil è infatti un foglio di carta, detto anche mascherina, da cui è stato ricavato un disegno in negativo: una volta attaccata la mascherina alla parete, la parte vuota del foglio fa da guida per il colore, il quale rimane impresso sul muro ricreando il disegno del foglio in positivo. L'azione può essere ripetuta una o più volte, a seconda di quanto e come si vuole decorare il proprio muro. Ciò che si ottiene è comunque una parete decorata in modo semplice ma efficace attraverso gli stencil da muro. Poiché esistono miliardi di mascherine diverse, le quali possono essere comprate nei negozi di bricolage, e poiché, se siete particolarmente bravi a disegnare, voi stessi potete crearvi i vostri modelli di carta, la tecnica dello stencil da muro permette alla fantasia di sbizzarrirsi, garantendo a ognuno un proprio muro unico e originale. In questo articolo vogliamo mostrarvi degli esempi di stencil per il muro simpatici, originali e davvero fantasiosi!