8 banconi eccezionali per la cucina moderna

Oggi parliamo di banconi o banchi snack per la cucina. Questi arredi spesso caratterizzano cucina e soggiorno e sono l’ideale per pasti veloci, come la colazione, in alternativa alla tradizionale tavola da pranzo. Ce ne sono di tutte le forme e grandezza: andiamo da modelli più curvi, ad altri più geometrici e lineari, una scelta che dipende unicamente dallo stile della cucina stessa. Cosa non può mancare? Sicuramente gli sgabelli perché i banconi sono normalmente più alti dei tavoli tradizionali. In definitiva, ci troviamo davanti ad un elemento d’arredo per la cucina che migliora la praticità di questo spazio, oltre che la convivialità in famiglia. Oggi ne vedremo 8, uno più affascinante dell’altro, per rivoluzionare il vostro moderno open space e non solo!