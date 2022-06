Una casa dalla bellezza nascosta

La villetta che vi mostriamo in questo libro delle idee presenta uno stile rustico, decorato con tocchi moderni e vintage, che sicuramente vi fornirà molte idee per la vostra casa.

Questa abitazione sembra trasmettere colore ed emozioni in fatto di design. Infatti, gli architetti che hanno progettato questa dimora, hanno sviluppato questa proposta semplice e accogliente, con suggestivi inserti in legno e i suoi spazi, esterni e interni, sono un'esperienza da vivere lentamente. Per questo motivo vi invitiamo a sostare un po' in ogni suo spazio, immaginando di essere al suo interno.