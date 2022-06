16 Idee per la Veranda e il Terrazzo

Siamo indecisi sulle piante per il terrazzo? Perché non prendiamo in considerazione i bonsai? Costituiscono senza dubbio una soluzione di grande effetto per arredare con un tocco di originalità lo spazio esterno della nostra casa, come possiamo ammirare in questo esempio proposto da PDV STUDIO DI PROGETTAZIONE. E se temiamo di non essere in grado di curare questo particolare tipo di piante, il consiglio è chiedere consiglio a un centro botanico specializzato, dove sapranno indicarci anche le varietà più adatte alle nostre esigenze.