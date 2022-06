Geometrie ricercate per il mobile bagno sospeso

Volete regalare al vostro bagno l'aspetto di una zona living? Il mobile bagno sospeso o, meglio, i contenitori sospesi disegnati da Stefania Pellegrinelli per Xam sono perfetti in qualsiasi stanza della casa. In soggiorno sono pratiche librerie, in cucina prendono il posto dei pensili, in bagno sono inediti contenitori. Due le versioni: horizontal and vertical iron , elementi in lamiera metallica laccata opaca con contenitore movibile in legno di faggio, e vertical wood , elemento unico in faggio naturale multistrato con contenitore fisso impiallacciato esternamente con legno ricomposto decorativo. E il vostro bagno non sarà più lo stesso!