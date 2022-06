I consigli per tenere una cucina perfettamente in ordine!

I ripiani sono fondamentali in qualsiasi stanza della casa, tanto più in cucina. Questo è infatti un modo meraviglioso per tenere tutto in ordine e a portata di mano. Se si dispone di scaffali aperti diventa inoltre consigliabile riporre pasta, fagioli, farine e condimenti in contenitori appositi che abbiamo possibilmente le stesse forme, colori o presentino lo stesso stile, in modo da essere il più consoni sia da un punto di vista funzionale, che visivo.