Stile classico e moderno tra le Alpi: Villa Honegg

In questo grande salone, pelle, seta e legno modellano sia la pavimentazione che la libreria, unendosi per creare uno spazio armonioso e rilassante in cui gustarsi un buon vino cullati dal calore dal fuoco, o una buona lettura prima di dormire. I designer di Jestico + Whiles hanno cercato di creare un'esperienza tattile per gli ospiti attraverso l'utilizzo di diverse finiture per i materiali. Così tutto questo non solo è una scena visivamente piacevole per l'occhio, ma evoca anche la curiosità nella nostra mente di toccare e sentire le increspature nel cuoio imbottito, della morbidezza della seta e le naturali asperità del legno. In questa stanza l'arredo in stile classico come quello che modella il camino e le poltrone, si sposa senza incoerenze con quello moderno che disegna ad esempio le fantasie geometriche della bellissima libreria.