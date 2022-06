10 esempi di case moderne dal tetto piano!

Le case dal tetto piatto, moderne e dal design pulito,hanno apportato delle grandi novità nel settore della costruzione di ville! In passato erano considerate solo per pochi, ma oggi le case dal tetto piatto sono decisamente più economiche, e alla portata di un bacino di clientela più ampio. Luminosi e allegri, questi nuovi modelli di case possono esservi d’aiuto nella scelta dello stile che più vi si addice! I grandi spazi interni e la possibilità di ampliamento vi faranno conoscere la nuova frontiera in fatto di costruzione, per una casa atipica e squisitamente moderna!

Le case dal tetto piatto vantano un’estetica contemporanea ed essenziale, inoltre, in questi casi il tetto può anche essere considerato come un piano supplementare da utilizzare come giardino o terrazzo da arredare di tutto punto! Se si desidera una casa ecosostenibile, si può anche immaginare di installarvi pannelli solari.

Queste case possono essere costruite con materiali molto diversi come il legno, il cemento, o il metallo.

Desiderate una casa dal tetto piano? Scegliete la vostra preferita tra le proposte dei nostri esperti!