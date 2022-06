Una Casa Per Cui Varrebbe la Pena Farsi un Mutuo a Vita!

L'ufficio ha forti contrasti e a dominare tutto è senz'altro la parete color rosso fuoco, cui sono attaccate le mensole per i libri. Le luci – dei moderni faretti al led – sono regolate alla perfezione per garantire il massimo comfort visivo anche in assenza di luce naturale. A terra notiamo uno splendido parquet chiaro e, per non perdere neanche un dettaglio, avete notato la lavorazione della finestra, con le sue scanalature?