Lo chalet, l'appartamento e la baita: 3 esempi di casa di montagna

Chalet, baita o appartamento? Questo è, probabilmente, il dilemma di chi sta pensando di passare il proprio capodanno o i giorni dopo, in una delle tante località sciistiche italiane e non e che, magari, non ha intenzione di soggiornare in un albergo. Con la colonnina di mercurio che, al nord, segna temperature sempre più basse e i primi rovesci nevosi della scorsa settimana, la voglia di mettersi gli sci o lo snowboard ai piedi, è sempre più alta. E noi vogliamo venirvi (e venirci) incontro, facendo tappa in tre mete di montagna tra l'Italia e l'Austria, per mostrarvi come lo stile rustico e quello alpino si fondono assieme, creando abitazioni dai toni caldi, che subito fanno venire voglia di appisolarsi davanti al camino, ammirando la neve fuori dalla finestra che candida cade, imbiancando il paesaggio.

Abbiamo pertanto, preso volutamente tre esempi completamente differenti di case di montagna, per farvi vedere come i vari architetti italiani e non, intendono lo stile rustico e come hanno allestito i vari spazi, a seconda della quantità di metri quadri disponibili. Oltre a questo, la nostra intenzione è anche quella di mostrarvi e raccontarvi cosa distingue una baita da uno chalet e uno chalet da un appartamento.