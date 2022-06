I colori dell'autunno: arredare con le sfumature

Se siete convinti che l’autunno sia privo di colore, è arrivato il momento di ricredervi. Per aiutarvi in questo processo, vi mostreremo degli oggetti utili per arredare con un tocco caldo e accogliente la vostra abitazione. Le strade si stanno riempiendo poco a poco delle foglie rosse e gialle degli alberi, ragion per cui abbiamo pensato di poter portare questa magica atmosfera anche dentro casa. Questo Libro delle Idee si propone di unire alcuni prodotti di design ad un arredamento semplice e ordinato. Se si vuole ottenere uno stile scandinavo perfetto, con arredi che utilizzano principalmente in legno come materiale di costruzione, allora queste piccole idee potrebbero apportare quella nota di colore e carattere che mancava.