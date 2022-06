Intervista a Stefano Dall'Osso

Questa settimana vi presentiamo il lighting designer italiano Stefano Dall'Osso che ci ha dato l'opportunità di intervistarlo. I suoi lavori spaziano dal lighting design puro al design industriale, con apparecchi illuminanti dal disegno semplice ed elegante. Ovviamente Italia, poi Regno Unito, Repubblica Ceca, Malta, fino ad arrivare negli Emirati Arabi, il valore di Dall'Osso è riconosciuto ed internazionale. Proprio a Dubai si trova un'altra sede del suo studio per espandere il proprio raggio d'azione e lanciarsi verso altre sfide.

Quello che più ci ha entusiasmato di Stefano Dall'Osso è la considerazione del suo lavoro non come una scienza esatta, ma come un organismo vivente. Le sue opere sono fatte essenzialmente di una materia effimera come la luce, un insieme di particelle e non altro, ma il suo modo d'intendere il lighting design si può accostare, come approccio, ad una stesura di una poesia: mutevole, vitale ed emozionante. I suoi lavori respirano e vivono – è il caso di dirlo – di luce propria. Invitiamo tutti i nostri lettori a seguire Stefano Dall'Osso sulla sua pagina di Homify.it

Sig. Dall'Osso, com’è diventato lighting designer? Qual è stato il suo percorso professionale?

«Mi sono formato all’interno delle aziende leader del settore della produzione di apparecchi illuminanti, sia in qualità di tecnico, sia di responsabile, perché quando ho cominciato questo lavoro non esisteva la figura professionale del Lighting Designer e non era previsto un percorso professionale definito per chi volesse intraprendere questa professione. Ho poi trasferito il mio know-how nel settore della distribuzione di materiale elettrico e illuminotecnico, dando il via a un’intensa attività di progettazione che ha caratterizzato poi tutta la mia carriera. Ho progressivamente conquistato spazi sempre più ampi e dato vita a specifiche e innovative “Light Division” dove ho coltivato idee alla base del bagaglio culturale delle mie successive esperienze. L’obiettivo professionale più ambizioso e a cui tengo maggiormente è quello di diffondere la cultura della luce. Posso affermare che la mia professione mi ha permesso di spaziare dalle consulenze, ai progetti industriali e alle soluzioni artistiche, e che la strada più intrigante e complessa da percorrere è sempre quella dello sviluppo comunicativo incentrato sull'utilizzo della luce. È proprio per favorire la comunicazione e formazione in materia di luce, nel corso degli anni mi sono dedicato alla docenza presso vari istituti e atenei».