La straordinaria illusione del finto parquet

Pratico, performante, suggestivo: è il finto parquet. Una soluzione che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, e che ben risponde alle esigenze del vivere moderno. Il finto parquet (tipicamente gres porcellanato a effetto legno) risolve i problemi legati alla delicatezza del legno vero, soprattutto in ambienti umidi come il bagno o in cui è facile rovesciare liquidi & co., come la cucina. In questo Ideabook abbiamo raccolto per voi dieci idee per soddisfare i gusti più diversi. Dal finto parquet per interni alla versione outdoor, dal finto parquet invecchiato a quello in stile classico o contemporaneo, siamo certi che troverete la soluzione che fa per voi.