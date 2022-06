Come proteggere il terrazzo dal sole: 9 esempi

Cerchiamo una soluzione elegante per ricoprire il nostro terrazzo? Perché non realizziamo una tettoia con pannelli frangisole? In questo modo otterremo un comodo riparo dal sole e al tempo stesso aggiungeremo al terrazzo un tocco di stile, come vediamo in questa proposta di PAVIA&PAVIA INTERNATIONAL. Se l'idea ci incuriosisce potremmo rivolgerci a un installatore di tende e persiane avvolgibili, che saprà di certo consigliarci la soluzione più adatta per la nostra casa, oltre indicarci quali autorizzazioni richiedere, poiché si tratta di una struttura fissa e non temporanea.