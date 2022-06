Le 5 idee che cambieranno l'ingresso di casa

Un altro accessorio che non può mancare nel vostro ingresso è il portaombrelli. Questi sono disponibili in una miriade di stili, colori e materiali. Basta aggiungere questo pezzo di design ad un ingresso per cambiare il nostro stile dal classico, all'eclettico o all' industriale.

Per un tocco personale, niente di meglio però che scegliere un portaombrelli non convenzionale. Per esempio questo modello Nenuphar Kupu.

È fatto di metallo con toni e forme d'oro, modellati in una sottigliezza che ci ricordano le foglie delle ninfee. La mensola a riporto, come piccola base d'appoggio per le chiavi o il cellulare, completa il tutto.