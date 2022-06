homify 360°: Casa de Sambade, una villa da sogno in Portogallo

L'interno non cambia le regole dell'esterno: la semplicità è padrona degli spazi, così come lo sono il minimalismo e i colori chiari. Gli spazi sono fortemente influenzati da tutto ciò che li circonda, tutto è collegato in una continuità eterea, quasi come camminassimo in un paradiso architettonico e domestico. Ogni ambiente si apre a sé stesso, favorendo gli spazi aperti e l'entrata della luce naturale: come potete vedere l'abitazione è caratterizzata da grandi vetrate che permettono, oltre che un dialogo con l'esterno, anche di far entrare tutta la luce naturale possibile.