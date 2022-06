Un appartamento romano dove l'eleganza è di casa

Ecco l’ambiente che si nasconde dietro il grande pannello in noce. Il bianco troneggia, e la sensazione che si avverte è di trovarsi in un luogo arioso ed estremamente luminoso. La luce è infatti l’elemento decorativo per eccellenza, che si riflette in ogni angolo e su ogni superficie orizzontale e verticale che sia. Nonostante il minimalismo sfrenato che caratterizza la cucina in sé, il tavolo da pranzo spicca per uno stile decisamente più romantico e tradizionale. Le sei sedie che lo circondano, poi ne completano l’effetto. Nessun elettrodomestico è stato lasciato a vista, l’unico tocco vezzoso è il top in marmo.