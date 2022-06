Cucina e design: innovazioni e tendenze 2016

Una cucina multifunzionale è la soluzione più adatta per rimanere al passo coi tempi e soddisfare tutte le esigenze. Lo stile minimalista e moderno in questo caso è il più predisposto ad accogliere un'organizzazione impeccabile degli arredi e degli oggetti che la compongono. Di solito assistiamo a idee originali di layout e stoccaggio, così da creare una stanza pratica e gradevole anche in pochi metri quadrati.

In questo libro delle idee abbiamo raccolto le novità e le tendenze 2016 che annoverano, tra gli altri, anche gli elementi decorativi, i piccoli elettrodomestici, le opzioni innovative per la progettazione di piccoli spazi e altri spunti per l'arricchimento dei piani di lavoro.