Guardaroba Facili da Realizzare: 27 Esempi

Il sogno di moltissime persone? Avere una casa abbastanza lussuosa da essere dotata di un guardaroba: sì, parliamo di un’intera stanza dedicata all’abbigliamento. Si tende a pensare che questa stanza si possa ottenere soltanto con appartamenti dalle metrature generose, ma non è in parte vero. Certo, avere più spazio può consentire di avere più stanze dedicate a cose specifiche, ma con un bel progetto dietro, anche 60 mq possono dare una bella soddisfazione.

Essendo una stanza funzionale all’interno di una casa, il guardaroba dovrebbe essere appositamente progettato per essere pratica ed efficiente. Le varie soluzioni disponibili, da cabine armadio a opzioni per ambienti più piccoli, dipendono dallo spazio a disposizione. Naturalmente, ogni elemento di arredo dovrebbe adattarsi alle dimensioni della stanza e, idealmente, creare un luogo ordinato e rilassante per cambiarsi e prepararsi per la giornata.

Abbiamo selezionato per voi 27 guardaroba di tutte le misure per ispirare il vostro prossimo progetto! Iniziamo…