Prima e Dopo: I Consigli per Far Tornare a Splendere il tuo Balconcino

Oggi andiamo ad Amburgo ad imparare come può essere valorizzato al massimo uno spazio spesso trascurato: il balcone. In questo articolo vi mostreremo la trasformazione sbalorditiva di una balcone inizialmente sporco e abbandonato a se stesso, non sfruttato come spazio da vivere. Dopo l'intervento degli esperti in mobili e accessori DIE BALKONGESTALTER, questo piccolo angolo inutilizzato è diventato un delizioso ambiente esterno in cui potersi rilassare a fine giornata.