Una Casa di Pietra in Stile Minimal in Romagna

Questa villa in Romagna dell'architetto Stefano Zaghini ha richiesto tempi di costruzione non proprio brevissimi, ma il motivo è presto spiegato: è un vero capolavoro. Quello che principalmente la caratterizza è il particolare rapporto con il contesto. Le aperture sono strutturate in modo da rendere l'involucro in pietra discontinuo e l'oscuramento è affidato ad un sistema in alluminio di frangisole a scomparsa. In questo modo non si ha la sensazione di chiusura creata dai tradizionali sistemi come persiane o scuri. La cosa migliore per conoscere questo progetto… è andare a scoprirlo insieme!