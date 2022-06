Cucine con penisola, sì o no?

La cucina è un luogo nel quale i creativi possono liberare il loro estro e comporre pietanze succulente e dall'aspetto meraviglioso. La cucina però, non è solo questo, ma molto di più. C'è chi impiega poco tempo per prepararsi un fugace piatto di pasta, chi ha il frigorifero pieno di cibi precotti e il congelatore che contiene pizze surgelate, gelati e pranzi e cene che si preparano in dieci minuti. C'è chi invece in cucina non passa il suo tempo, perché tempo non ne ha. O perché, semplicemente, non ha nessuno con cui condividere il suo pasto e preferisce una cena in compagnia degli amici, piuttosto che un piatto appoggiato sul tavolo nel silenzio della propria abitazione. Ci sono poi le famiglie, le mamme e i papà che si riuniscono attorno a un tavolo assieme ai propri figli, per gustare la nuova ricetta che uno dei due genitori ha preparato per un'occasione speciale o per una normale serata in compagnia dei propri affetti. In ogni caso, la cucina è un luogo che si vede vissuto almeno due volte al giorno, se non tre e deve pertanto essere funzionale in ogni momento, sia che si stia preparando il cenone di capodanno, che un pranzo veloce prima di tornare in ufficio.

Oggi vogliamo quindi parlarvi delle cucine, cercando di mettere a confronto quelle con penisola e quelle senza. Ovvio è che primo elemento che vi porterà alla scelta sarà sicuramente lo spazio: se la stanza alla quale destinerete questo spazio, non sarà molto ampia, sicuramente vi vedrete quasi obbligati a sceglierne una lineare. Se invece avete abbastanza metri quadri, o pareti lunghe, potrete sbizzarrirvi decidendo se acquistarne una con penisola.