Un piccolo appartamento con grandi soluzioni low cost

Se pensiamo di vendere il nostro appartamento, ma abbiamo un budget limitato per intervenire e non possiamo permetterci una ristrutturazione radicale, dobbiamo per forza di cose orientarci su accorgimenti per migliorare la casa in maniera economica. E allora attenzione ai dettagli, alla scelta dei tessuti, ai colori da inserire in alcune superfici. Come vedremo in questo Libro delle Idee, grazie sono i tanti piccoli accorgimenti che possono aiutarci a migliorare sensibilmente l'aspetto del nostro appartamento, con o senza l'aiuto di un decoratore d'interni. Senza dimenticare che l'immagine conta. E allora anche una buona fotografia potrà essere d'aiuto. Vediamo insieme come!