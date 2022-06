7 Terrazze Da Vedere Prima di Ristrutturare la Tua

La veranda che vediamo connette l'interno della casa con il giardino circostante, come spazio intermedio, da utilizzare sia come zona living che come sala da pranzo. Il colore scelto per i complementi di arredo è il nero, le forme sinuose, a contrastare la linearità netta dell'architettura della casa, i materiali come legno e pietra. Un tono elegante per uno stile rustico raffinato.