La Casa della Vecchia Zia Viene Finalmente Ristrutturata

Capita spesso che dopo diversi anni che si vive in una casa si senta il bisogno di rinnovarla. La casa è il nostra biglietto da visita, rispecchia la nostra personalità, è il luogo in cui torniamo alla fine di una giornata di lavoro, perciò è essenziale che il suo aspetto rispecchi sempre i nostri desideri e le nostre esigenze. Questo non significa che sia necessario svuotarla periodicamente dei vecchi arredi e comprarne di nuovi. A volte basta qualche accortezza e il lavoro di un esperto, magari un architetto, per dare un nuovo look alla vostra casa, senza necessariamente dover investire cifre impossibili. In questo caso a curare il progetto è stato il team dello studio Cardoso Chouza, andiamo a vedere il loro lavoro!