Una casa noiosa che invece ti stupirà

Uno degli aspetti che rendono interessante il soggiorno, come dicevamo poco fa, è l'abbinamento di diversi materiali. A rendere lo spazio accogliente c'è uno splendido parquet color miele, che troviamo in tutta la zona giorno, fatta eccezione per l'area dedicata alla preparazione dei pasti. La parete di fronte al divano è parzialmente rivestita in mattoni verniciai di bianco, un tocco molto moderno, che movimenta la parete. Gli arredi sono nelle tonalità del grigio – divano e tappeto – e del legno.