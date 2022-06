Una Casa Normale Fuori ma Sorprendente Dentro!

L'interno è maestoso con ambienti ampi e soffitti in evidenza. I colori sono caldi, con pareti beige e tocchi di rosso, la scelta migliore per aggiungere allegria agli spazi.

Il soffitto sorprende per via dell'altezza, forma e dimensione. Esso abbraccia lo spazio molto, rendendo il soggiorno più intimo e accogliente.

D'altro canto, i mobili, in uno spazio così ampio, non possono mancare di sicuro; infatti, sono per lo più in legno, dalle linee antiche e distribuiti nelle diverse stanze della casa. Nell'immagine vediamo la sala da pranzo e soggiorno. In entrambi i complementi d'arredo si ambientano negli angoli, creando un'atmosfera classica e sofisticata.