La stupefacente rinascita di una casa in rovina

Il cottage è sorprendentemente semplice d'aspetto. L'obiettivo della ristrutturazione è stato quello di riparare il più possibile ciò che già esisteva per non creare del tutto una nuova casa. Gli architetti hanno cercato in tutti i modi per conservare il vecchio e farlo rivivere in un'altra forma, più contemporanea. La ristrutturazione è stata condotta con grande attenzione e rispetto per la storia della casa. Ad esempio, le finestre sono state sì sostituite, ma sono rimaste nella loro posizione originale e il loro formato non è cambiato.