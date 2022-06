Una casa senza tempo con uno stile magico

Questa cucina fornisce diversi spunti, come l'alto tavolo con due sgabelli rivestiti in pelle, che ricordano un pub, per di più con due bicchieri di birra. Come non rimanere affascinati dalla bella cornice ad arco, nella quale confluiscono i vapori di cottura. Il rivestimento dietro il piano cottura rimanda al colore dell'argilla naturale che in qualche modo ricorda l'epoca coloniale.