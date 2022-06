Una casa moderna con lo stile del passato

Oggi andremo a scoprire la ristrutturazione di un appartamento che si trova in un edificio tutelato come bene culturale e architettonico, risalente alla fine dell'Ottocento. Dunque, un tema decisamente non facile da affrontale, a livello progettuale. L'immobile, che precedentemente presentava il classico impianto a corridoio, è stato adeguato alle nuove esigenze dei proprietari, con la creazione di spazi più fluidi e collegati tra loro. Dopo l'intervento dell'architetto Manuel Benedikter la casa risulta molto più ariosa, ora c'è una grande zona giorno che comprende soggiorno e sala da pranzo, la cucina a cui si accede grazie ad una porta angolare in vetro e la zona notte.