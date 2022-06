Idee creative per il muro della cucina

Volete dire addio alle piastrelle sul muro della cucina, ma non riuscite a trovare delle valide alternative ? Sappiate allora che in questo libro di idee troverete alcuni utili suggerimenti. Perché il muro in cucina non deve essere necessariamente sterile e noioso! Lasciatevi dunque ispirare dalle nostre idee insolite e colorate, per progettare in modo diverso il rivestimento adatto per la vostra cucina…