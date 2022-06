L'arredamento classico ed elegante

Classico significa anche confortevole. In questa abitazione possiamo osservare volumi architettonici contemporanei, come il camino posto al centro dell’ambiente, ma anche scelte che s’ispirano ad uno stile e un arredamento classico. In questo soggiorno prevalgono le trame e i colori dei tappeti, oltre ai rivestimenti in legno scuro per i pavimenti e in legno chiaro per alcune soluzioni moderne. Un lavoro dell’architetto Gianni Maria Giaccone.