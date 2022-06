Un loft che usa l'open space in modo esemplare

Nella progettazione di interni c'è un principio di base, che non va trascurato: non è detto che il budget investito sia proporzionato alla qualità finale degli spazi. Si può cadere in errore e pensare che per progettare un buon interno basti scegliere dei bei colori alle pareti, qualche oggetto di design originale… e il gioco è fatto! Purtroppo invece non è così e la differenza tra un lavoro approssimativo e l'opera sapiente di un professionista è enorme. L'immobile che andremo a visitare oggi è un esempio decisamente riuscito di spazio di qualità, in cui i materiali e gli arredi sono di alto livello e ogni elemento contribuisce a formare una composizione splendida. Il progetto è dell'architetto Fabio Azzolina, attivo prevalentemente a Milano.