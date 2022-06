Passato, presente e futuro delle pietre naturali

Le pietre naturali non trovano impiego solo all'interno delle nostre abitazioni. Possono essere utilizzate anche per rivestire facciate e per costruire recinzioni. Lo Studio Rossi + Secco, per un villa a Cervo, in Liguria, ha scelto proprio le pietre naturali, solide e consistenti, per dare risalto alle ampie vetrate e ai volumi moderni di bianco dipinti. Il progetto è stato studiato affinché la casa non sembrasse alta, ma sembrasse invece ad un solo piano. E così, il muro generatore in pietre naturali viene interrotto da una vetrata. Il livello basso è completamente incassato nel muro di contenimento del terreno, che entra suggestivamente dentro la casa.