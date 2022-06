Da magazzino abbandonato a loft modernissimo

Se i progetti “prima e dopo” vi appassionano più di ogni altro, e se soprattutto desiderate essere stupiti da una trasformazione degna di questo nome, non potete assolutamente lasciarvi scappare questo libro delle idee! Non si tratta infatti di una storia come tante altre, semplici ristrutturazioni di appartamenti che da vecchi e disastrati si trasformano in deliziosi nidi d’amore, o di ruderi che da covi di fantasmi diventano vere e proprie punte di diamante. La storia di oggi ci porta a Roma, precisamente in Via Appia Pignatelli, una zona ad alto valore archeologico data la sua vicinanza con l’Appia Antica, e che da molti anni é stata vincolata. Ogni intervento di edificazione è stato così interdetto, eppure vi è la possibilità di lavorare sui volumi preesistenti.