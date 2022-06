La trasformazione di un appartamento disastroso!

Quello che vediamo in questa foto non ha nulla a che fare con ciò che questa camera era prima del rinnovamento. Molto più elegante nei rivestimenti, nella camera è stato fatto un largo uso del bianco, tranne per la parete dietro la testiera del letto, verniciata grigio, un tono associato da sempre all'eleganza. Per quanto riguarda i tessuti, come già visto in cucina, si è giocato molto con la combinazione di bianco e nero. Il risultato è una camera da letto che invita al relax!