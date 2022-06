Ristrutturazione Zona Giorno a Pescara

La cucina si apre infine sulla zona pranzo, che al contrario del resto degli arredi spicca per colori scuri e accesi.

Le linee restano quelle essenziali e nette che abbiamo incontrato in tutto il progetto, ma per dare una nota di contrasto si è optato per un tavolo nero e dal design pulito e quattro bellissime sedie di design turchesi. Un tocco di colore che non a caso troviamo in questo punto della stanza. Si tratta infatti dell’area che gode maggiormente della luce naturale proveniente dal balcone. L’altro elemento scuro della zona è invece la libreria ricavata nell’incavo della parete frontale del soggiorno, un elemento appositamente creato a contrasto con il bianco della parete stessa.