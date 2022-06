5 idee per avere una cucina perfetta senza isola

Per organizzare al meglio il lavoro in cucina, il consiglio è di riflettere con attenzione sulle nostre abitudini, in modo da disporre strategicamente i vari elementi. Per esempio, se amiamo cucinare verdure, l'ideale sarebbe posizionare il lavello vicino a una finestra o comunque a una fonte di luce, per poter contare sulla migliore visibilità nel lavaggio di insalate e ortaggi. Se inoltre solitamente cuciniamo in coppia, disponiamo le zone di lavoro in modo da non sovrapporci e scontrarci l'uno con l'altro.