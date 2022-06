Un attico a Valencia: l'eleganza si apre alla luce

Tra le possibilità offerte da questo immobile c'è questa di realizzare due terrazze, ambienti che la precedente proprietaria teneva chiusi, per ricavarne ulteriore spazio all'interno. La progettista sceglie di creare due ambienti distinti, uno da utilizzare durante il giorno e l'altro per la sera. Il bel pavimento in legno conferisce valore a questo spazio abbellito dalle piante e arredato in modo fresco e informale, con un piacevole gioco in bianco e nero.