La casa moderna con l'open space che non ti aspetti

Non è la prima volta che si fa riferimento alla massima 'less is more', la pietra miliare su cui è basato il minimalismo, stile presentato anche dal prossimo progetto. Oggi ci trasferiamo nel cuore di Terrasa, in provincia di Barcellona, per mostrarvi il risultato del lavoro della società catalana Vallribera Arquitectes: una casa di nuova costruzione nel centro della città, con un design minimal e spettacolare.

Cominciamo il tour alla scoperta dei segreti di questa magnifica casa!