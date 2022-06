Una casa completamente nuova con soli 22.000 Euro

L'arredamento è un elemento fondamentale per poter stare bene in casa. Sia dal punto di vista estetico che funzionale. A volte però, per raggiungere un risultato di alto livello, si può rivelare necessario fare un investimento maggiore di quanto non ci si aspetti. Ma nel lungo e medio termine, i nostri sforzi saranno d certo ripagati, perché otterremo una casa di grande charme, con mobili in grado di durare nel tempo. Come nel caso, per esempio, dell'appartamento proposto in questo Libro delle Idee, in cui la zona giorno è stata completamente ristrutturata e arredata con un intrigante mix di pezzi d'epoca a altri più moderni: con 22mila euro è stato così possibile dare vita a una casa completamente nuova, elegante ma al tempo stesso fresca, moderna e perfetta per la quotidianità di una famiglia. Scopriamola insieme!