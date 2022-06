7 idee sensazionali per una camera da letto con i pallet!

Amiamo il divano letto perché è uno degli arredi più versatili che possiamo avere in casa. I pallet possono essere utilizzati anche per questo scopo, ma in che modo? In questo caso bisogna servirsi anche dei pallet più piccoli, qui utilizzati come braccioli del divano letto. La struttura è semplice e il segreto sta in una solita unione della base con lo schienale. Anche qui, con un trapano, sarebbe meglio fissare dei supporti staffa ad angolo per ottenere un minino di flessibilità. Un materasso alto completerà il tutto. Il tocco speciale? Una mano di vernice verde acqua!