homify 360°: una villa moderna a Jesolo

Vicino Venezia, precisamente a Jesolo, si trova un'incantevole villa moderna che è il risultato finale dell’attenta progettazione dello studio JM Architecture con i materiali eccellenti forniti da una azienda leader nel settore. Questa residenza adopera un linguaggio architettonico minimalista con alcuni elementi moderni ed uno spiccato e diretto rapporto con gli elementi naturali quali luce, acqua e vegetazione. In questa villa moderna e lussuosa si è cercato di investire su materiali come abbiamo appena accennato, in primo luogo per i rivestimenti utilizzati. Mosa, una società olandese esperta del settore, ha fornito i rivestimenti per la pavimentazione degli interni e del piccolo cortile. Di seguito le immagini di questa villa da sogno.