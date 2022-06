Come arredare una casa piccola: l'idea giusta per ogni stanza

Non è facile arredare spazi ridotti, tanto meno quando la casa in questione ospita una famiglia. Tuttavia, essere costretti a fare i conti con le metrature avare di un mini appartamento può essere la buona occasione di liberarci di quello di cui in effetti non abbiamo bisogno, una pulizia, da operare anche e sopratutto in termini psicologici. Decluttering a parte, siamo inoltre obbligati a spremere le meningi in cerca di idee pragmatiche e insolite che si traducano in effettivi vantaggi nella progettazione del nostro piccolo nido.

Come sempre però, noi di homify siamo pronti per venirvi in aiuto..allora, pronti per le nostre idee di oggi? Andremo in ogni stanza della casa.