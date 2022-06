8 idee per una casa più naturale ed ecologica

Come realizzare una casa più naturale ed ecologica, che possa essere in armonia con l'ambiente circostante? Non è difficile, basterà prima di tutto fare attenzione alla scelta dei materiali. Il legno e la pietra, per esempio, sono elementi naturali che possono essere utilizzati sia nella progettazione architettonica che per decorare.

Molto importante, sarà poi aprire il più possibile la casa alla natura, attraverso ampie vetrate, per creare un continuum tra interno ed esterno. Quest'accorgimento i permetterà anche di far entrare più luce naturale e ridurre così i consumi energetici. Per rimanere in tema di riduzione dei consumi – e di conseguenza dei costi – energetici, l'installazione sul tetto di pannelli fotovoltaici per la raccolta di di energia solare può essere un modo per rendere più sostenibile la nostra abitazione, creando energia pulita. Ma il tetto, nella casa ecologica, può essere utilizzato anche in altri modi: come nel caso del tetto verde che, coperto interamente con un tappeto erbaceo, può rendere la casa fresca d'estate e calda in inverno. Si tratta naturalmente solo di alcune tra le misure pratiche che potrebbe valere la pena di introdurre per dare vita a un edificio eco friendly: scopriamo insieme altri utili spunti in questo Libro delle Idee!