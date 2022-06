Un appartamento a Parigi

Chi non ha mai sognato di vivere in un appartamento nel cuore di Parigi? La capitale francese è una città eccitante, piena di attività culturali, ristoranti e negozi favolosi. Naturalmente, in questa città il costo medio per metro quadrato è esoso, con 30 euro per l’affitto e ben 8000 euro per l’acquisto di un appartamento in centro. Oggi, in barba a questi prezzi quasi fuori mercato, vogliamo farvi sognare presentandovi un appartamento da sogno, situato nel cuore della città di Parigi, tra ambasciate e consolati.