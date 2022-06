Idee salvaspazio per l'appartamento di una giovane coppia

Quando il sogno di andare finalmente a vivere con la persona amata si realizza, le cose a cui pensare diventano davvero tante. L'appartamento nel 90% dei casi non è un attico da 160 mq, anzi, tutta'altro! Giovane coppia – meno o più- e mini appartamento sembrano essere un binomio simbiotico, un'eventualità naturale e necessaria allo stesso tempo. Come fare dunque perché i pochi e avari centimetri a disposizione non diventino sinonimo di esasperazione?

Per rispondere a questa domanda abbiamo messo insieme alcune idee per l'appartamento tipo di una giovane coppia, alcune più focalizzate sull'aspetto salvaspazio, altre più su quello stilistico, sperando di potervi in qualche modo ispirare!